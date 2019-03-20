Правоохранители задержали мужчину, после звонка которого были эвакуированы 80 жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-20T17:40:36+03:00

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В Твери 20 марта спецслужбы Торжка получили сообщение о заминировании дома №122а по улице Луначарского. Проживают в нем 220 человек. Оперативные службы экстренно эвакуировали 80 человек, среди которых пять детей.

Также проводилась эвакуация соседнего жилого дома №106 на улице Луначарского.

Жильцов временно разместили в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимп" и в Детской школе искусств.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что личность и местонахождение подозреваемого в готовящемся преступлении удалось установить. Звонившим оказался житель Торжка 1985 года рождения. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU