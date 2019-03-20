Правоохранители задержали мужчину, после звонка которого были эвакуированы 80 жителей Тверской области
В Твери 20 марта спецслужбы Торжка получили сообщение о заминировании дома №122а по улице Луначарского. Проживают в нем 220 человек. Оперативные службы экстренно эвакуировали 80 человек, среди которых пять детей.
Также проводилась эвакуация соседнего жилого дома №106 на улице Луначарского.
Жильцов временно разместили в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимп" и в Детской школе искусств.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что личность и местонахождение подозреваемого в готовящемся преступлении удалось установить. Звонившим оказался житель Торжка 1985 года рождения. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU