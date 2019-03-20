Житель Тверской области проведет в колонии сторогого режима почти девять лет

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-20T17:16:12+03:00

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В Спировском районе Тверской области осужден мужчина, который убил своего товарища. Во время судебного заседания было установлено, что 12 ноября 2018 между 29-летним жителем Спирово и его знакомым во время распития спиртных напитков возник конфликт. Злоумышленник вооружившись кухонным ножом нанес множество ударов своего товарищу, после чего вынес его из квартиры и оставил перед подъездом. От полученных травм потерпевший скончался. Спустя некоторое время мужчина отнес тело убитого на соседнюю улицу к заброшенному дому.

Как сообщает прокуратура Тверской области, жителя Спирово приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU