2019-03-20T17:16:12+03:00
Происшествия

Житель Тверской области проведет в колонии сторогого режима почти девять лет

Мужчина зарезал своего товарища
Альберт БОЙКОВ
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Приговор суда пока не вступил в законную силуПриговор суда пока не вступил в законную силуФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Спировском районе Тверской области осужден мужчина, который убил своего товарища. Во время судебного заседания было установлено, что 12 ноября 2018 между 29-летним жителем Спирово и его знакомым во время распития спиртных напитков возник конфликт. Злоумышленник вооружившись кухонным ножом нанес множество ударов своего товарищу, после чего вынес его из квартиры и оставил перед подъездом. От полученных травм потерпевший скончался. Спустя некоторое время мужчина отнес тело убитого на соседнюю улицу к заброшенному дому.

Как сообщает прокуратура Тверской области, жителя Спирово приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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