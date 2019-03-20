2019-03-20T16:33:43+03:00
Происшествия

Мужчина в Твери организовал продажу контрафактных учебников

Изъято было более 13 тысяч экземпляров
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Подельники незаконно перевезли с комбината свыше 13 тысяч экземпляров учебной литературыПодельники незаконно перевезли с комбината свыше 13 тысяч экземпляров учебной литературы
Изменить размер текста:

Полицейские в Твери обнаружили факт нарушения авторских и смежных прав. 35-летний мужчина организовал хранение и сбыт контрафактной печатной продукции. Кроме него противоправной деятельностью занимались несколько сотрудников полиграфического предприятия.

В течение месяца подельники незаконно перевезли с комбината свыше 13 тысяч экземпляров учебной литературы. Хранили книги они в гаражах на территории Твери, чтобы позже их продать. Правообладателям был нанесен ущерб на сумму свыше 1 800 тысяч рублей.

-Оперативники обследовали места хранения контрафакта, откуда изъяли художественную литературу, учебники и учебные пособия, а также денежные средства, вырученные от незаконной деятельности, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело. Грозит мужчине до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверские школы и детские сады готовятся к ремонту
«Тверь Водоканал» приступил к реализации целевой программы «Надежность сетей»
Активисты обнаружили в Тверской области огромную незаконную свалку отходов после деревообработки
Жителей общежития в Торжке Тверской области эвакуировали сотрудники спецслужб
Невнимательный житель Твери лишился в кафе куртки и денег
Двух парней осудили за распространение наркотиков в Твери
Рядом с площадкой Ржевского мемориала в Тверской области поисковики экспедиции «Ржев. Калининский фронт» отроют лагерь
После исчезновения 21-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело об "Убийстве"
У молодого человека в Твери изъяли 20 свертков с "тяжелым" наркотиком
Выставка, посвященная 220-летию Александра Сергеевича Пушкина, откроется в Доме поэзии Твери
Две пассажирки пострадали при столкновении двух легковушек в Твери
В Твери загорелась квартира на четвертом этаже
В Твери будут судить мужчину, который не сообщил правоохранителям о своем друге-террористе
Водитель легковушки уснул и врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области
На создание инфраструктуры кластера «Волжское море» в Тверской области направят более 388 млн рублей
В Твери мужчина получил легкие травмы в ДТП
Ночью во дворе жилого дома в Твери сгорела иномарка
В отдельных районах Тверской области весенние полевые работы планируют начать через месяц
На скоростной трассе М-11 в Тверской области появятся металлические шлагбаумы против "зайцев"
За плохую уборку контейнерных площадок у многоэтажек управляющие компании Твери заплатили 2,6 млн рублей штрафов
Профессор из «сеченовки» проведёт приём в Детской областной больнице в Твери