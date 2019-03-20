Мужчина в Твери организовал продажу контрафактных учебников

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-20T16:33:43+03:00

Изъято было более 13 тысяч экземпляров

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Полицейские в Твери обнаружили факт нарушения авторских и смежных прав. 35-летний мужчина организовал хранение и сбыт контрафактной печатной продукции. Кроме него противоправной деятельностью занимались несколько сотрудников полиграфического предприятия.

В течение месяца подельники незаконно перевезли с комбината свыше 13 тысяч экземпляров учебной литературы. Хранили книги они в гаражах на территории Твери, чтобы позже их продать. Правообладателям был нанесен ущерб на сумму свыше 1 800 тысяч рублей.

-Оперативники обследовали места хранения контрафакта, откуда изъяли художественную литературу, учебники и учебные пособия, а также денежные средства, вырученные от незаконной деятельности, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело. Грозит мужчине до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU