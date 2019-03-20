Тверские школы и детские сады готовятся к ремонту

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-20T16:04:55+03:00

Учебные учреждения будут обновлять к новому учебному году Фото: Татьяна Коркина

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В Твери в 2019 году запланирован ремонт в школах и детских садах. План реализации муниципальной программы «Развитие образования города Твери» находится на завершающей стадии формирования.

Планируется отремонтировать помещения в 2019 году в трех образовательных учреждениях: в школе № 34 (капитально отремонтированы будут два класса на 25 учебных мест каждое), а также в школах № 29 и № 42 (по одному новому кабинету на 25 мест каждый). Также для новых классных комнат закупят всё необходимое оборудование.

Также в детском саду № 26 в июле-августе запланирован ремонт кровли. Конкурентные процедуры по отбору подрядчика уже начаты.

К ремонту еще готовятся: детский сад № 20/1 и № 90 (система отопления), № 62 (ремонт ограждения и снос аварийных деревьев), школах № 42 (ремонт спортзала) и № 35 (ремонт спортзала и замена оконных блоков), в школе № 37 и школе-интернате № 3 планируется установить систему безопасности (контроль доступа, видеонаблюдение).

В 2019 году запланирована разработка проектной документации по пяти крупным объектам: ремонту пищеблока в школе № 21, кровли в школе № 27 и систем освещения в детских садах № 94, 108 и 132.

В администрации Твери сообщили, что отдельной строкой финансируются мероприятия по обеспечению безопасности: ремонт ограждений, снос аварийно-опасных деревьев, корчёвка пней, монтаж систем видеонаблюдения. В этом году работы на общую сумму порядка 11,6 миллиона рублей будут проведены в 11 детских садах города – №№ 2, 20/1, 24, 33, 65, 94, 97, 132, 136, 149 и 153.

ИСТОЧНИК KP.RU