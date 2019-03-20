2019-03-20T16:04:55+03:00
Общество

Тверские школы и детские сады готовятся к ремонту

В программу попали около 30 учреждений
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Учебные учреждения будут обновлять к новому учебному годуУчебные учреждения будут обновлять к новому учебному годуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Твери в 2019 году запланирован ремонт в школах и детских садах. План реализации муниципальной программы «Развитие образования города Твери» находится на завершающей стадии формирования.

Планируется отремонтировать помещения в 2019 году в трех образовательных учреждениях: в школе № 34 (капитально отремонтированы будут два класса на 25 учебных мест каждое), а также в школах № 29 и № 42 (по одному новому кабинету на 25 мест каждый). Также для новых классных комнат закупят всё необходимое оборудование.

Также в детском саду № 26 в июле-августе запланирован ремонт кровли. Конкурентные процедуры по отбору подрядчика уже начаты.

К ремонту еще готовятся: детский сад № 20/1 и № 90 (система отопления), № 62 (ремонт ограждения и снос аварийных деревьев), школах № 42 (ремонт спортзала) и № 35 (ремонт спортзала и замена оконных блоков), в школе № 37 и школе-интернате № 3 планируется установить систему безопасности (контроль доступа, видеонаблюдение).

В 2019 году запланирована разработка проектной документации по пяти крупным объектам: ремонту пищеблока в школе № 21, кровли в школе № 27 и систем освещения в детских садах № 94, 108 и 132.

В администрации Твери сообщили, что отдельной строкой финансируются мероприятия по обеспечению безопасности: ремонт ограждений, снос аварийно-опасных деревьев, корчёвка пней, монтаж систем видеонаблюдения. В этом году работы на общую сумму порядка 11,6 миллиона рублей будут проведены в 11 детских садах города – №№ 2, 20/1, 24, 33, 65, 94, 97, 132, 136, 149 и 153.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина в Твери организовал продажу контрафактных учебников
«Тверь Водоканал» приступил к реализации целевой программы «Надежность сетей»
Активисты обнаружили в Тверской области огромную незаконную свалку отходов после деревообработки
Жителей общежития в Торжке Тверской области эвакуировали сотрудники спецслужб
Невнимательный житель Твери лишился в кафе куртки и денег
Двух парней осудили за распространение наркотиков в Твери
Рядом с площадкой Ржевского мемориала в Тверской области поисковики экспедиции «Ржев. Калининский фронт» отроют лагерь
После исчезновения 21-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело об "Убийстве"
У молодого человека в Твери изъяли 20 свертков с "тяжелым" наркотиком
Выставка, посвященная 220-летию Александра Сергеевича Пушкина, откроется в Доме поэзии Твери
Две пассажирки пострадали при столкновении двух легковушек в Твери
В Твери загорелась квартира на четвертом этаже
В Твери будут судить мужчину, который не сообщил правоохранителям о своем друге-террористе
Водитель легковушки уснул и врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области
На создание инфраструктуры кластера «Волжское море» в Тверской области направят более 388 млн рублей
В Твери мужчина получил легкие травмы в ДТП
Ночью во дворе жилого дома в Твери сгорела иномарка
В отдельных районах Тверской области весенние полевые работы планируют начать через месяц
На скоростной трассе М-11 в Тверской области появятся металлические шлагбаумы против "зайцев"
За плохую уборку контейнерных площадок у многоэтажек управляющие компании Твери заплатили 2,6 млн рублей штрафов
Профессор из «сеченовки» проведёт приём в Детской областной больнице в Твери