2019-03-20T15:36:45+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» приступил к реализации целевой программы «Надежность сетей»

Разработанная на 2019 год программа «Надежность сетей» предполагает, что ООО «Тверь Водоканал» заменит в общей сложности более трех километров водопроводных и канализационных сетей диаметром от 100 до 1600 мм.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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Кроме того, в программу включены мероприятия по паспортизации сетей, внедрению гидравлической модели, а также работы по благоустройству мест разрытий.

В настоящее время идет работа по замене водопроводных сетей в пос. Литвинки. В общей сложности здесь будет заменено 220 метров трубопровода. Работы включают также ремонт колодцев и замену ввода на жилой дом. Параллельно к работе по замене сетей приступила канализационная бригада. Ей предстоит заменить более 300 метров напорного коллектора от насосной станции в пос. Мамулино.

«Надежность услуги водоснабжения и водоотведения для наших потребителей – главная задача предприятия «Тверь Водоканал». Целевая программа «Надежность сетей» помогает нам ее решить. В перечень прежде всего вошли объекты, на которых мы зафиксировали в прошлом году высокую степень аварийности. Часть мероприятий по замене сетей носит превентивный характер, так как мы заменим участки, где выявили износ в результате плановой диагностики сетей», - говорит и.о. генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Всего в целевой программе тверского водоканала «Надежность сетей» 25 мероприятий. Среди самых крупных – перекладка магистрального водовода-тысячника в районе дер. Ветлино, замена участка канализационного коллектора в районе Речного вокзала. Предварительный объем финансирования программы превышает 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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