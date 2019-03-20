Активисты обнаружили в Тверской области огромную незаконную свалку отходов после деревообработки

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-20T15:26:53+03:00

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В 30 километрах от Торжка Тверской области общественники обнаружили масштабную несанкционированную свалку отходов после деревообработки. В поле складывали опилки и горбыли.

- Эту свалку устроила одна или несколько пилорам. Об этом ужасе я узнал вчера и сегодня решил съездить посмотреть собственными глазами. И знаете, древесина очень хорошая. Будем разбираться и думать, что с этим делать, - написал на своей странице Николай Романенко, руководитель общественного движения "Доброе дело".

Активисты считают, что бесхозную древесину можно использовать для печного отопления. Они планируют раздать древесные отходы нуждающимся семьям и так отчистить поле.

ИСТОЧНИК KP.RU