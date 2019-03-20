Жителей общежития в Торжке Тверской области эвакуировали сотрудники спецслужб
Проверяется поступившая информация
Жителей просят проявить пониманиеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Торжке Тверской области 20 марта производятся проверочные мероприятия. Об этом сообщает региональное УМЧС России.
В ведомство поступила информация о возможном совершении преступления. Проверка проводится в соответствии с установленным алгоритмом действий.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что днем спецслужбы и правоохранительные органы были вызваны к общежитию на улице Луначарского. Всех жильцов оперативно эвакуировали.
Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и не поддаваться панике. Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU