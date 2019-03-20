2019-03-20T15:13:13+03:00
Общество

Жителей общежития в Торжке Тверской области эвакуировали сотрудники спецслужб

Проверяется поступившая информация
Виктория ФОМИНА
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Жителей просят проявить пониманиеЖителей просят проявить пониманиеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Торжке Тверской области 20 марта производятся проверочные мероприятия. Об этом сообщает региональное УМЧС России.

В ведомство поступила информация о возможном совершении преступления. Проверка проводится в соответствии с установленным алгоритмом действий.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что днем спецслужбы и правоохранительные органы были вызваны к общежитию на улице Луначарского. Всех жильцов оперативно эвакуировали.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и не поддаваться панике. Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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