Жителей общежития в Торжке Тверской области эвакуировали сотрудники спецслужб

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-20T15:13:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Торжке Тверской области 20 марта производятся проверочные мероприятия. Об этом сообщает региональное УМЧС России.

В ведомство поступила информация о возможном совершении преступления. Проверка проводится в соответствии с установленным алгоритмом действий.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что днем спецслужбы и правоохранительные органы были вызваны к общежитию на улице Луначарского. Всех жильцов оперативно эвакуировали.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и не поддаваться панике. Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU