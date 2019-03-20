2019-03-20T14:36:42+03:00
Происшествия

Невнимательный житель Твери лишился в кафе куртки и денег

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина признался полицейским в преступленииМужчина признался полицейским в преступленииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Московского района Твери с заявлением кража обратился 24-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что в кафе неизвестный украл у него куртку, в которой находились деньги.

Прибыв на место происшествия полицейские просмотрели записи с камер видоенаблюдения, а также опросили возможных свидетелей преступления. Через не которое время полицейским удалось задержать 28-летнего подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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