Невнимательный житель Твери лишился в кафе куртки и денег

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-20T14:36:42+03:00

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К полицейским Московского района Твери с заявлением кража обратился 24-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что в кафе неизвестный украл у него куртку, в которой находились деньги.

Прибыв на место происшествия полицейские просмотрели записи с камер видоенаблюдения, а также опросили возможных свидетелей преступления. Через не которое время полицейским удалось задержать 28-летнего подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU