2019-03-20T18:18:35+03:00
Не будь равнодушным

Жители Тверской области могут написать слова благодарности спасателям

На сайте тверского МЧС появилась стена признаний
Виктория ФОМИНА
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Жители могут сказать "спасибо" спасателямЖители могут сказать "спасибо" спасателямФото: Василий ХОДАРЕВ
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Жители Тверской области могут оставить благодарственные слова в адрес спасателей на стене признаний. Новая опция стала доступной на сайте тверского Управления МЧС России в середине февраля.

Появилась стена признаний в рамках федеральной программы: «Климат счастья России 2020 – 2025». Некоторые жители региона уже оставили спасателям свои послания. Например, жительница Вышнего Волочка поблагодарила инспекторов ГИМС за спасение мужа. Мужчина уехал на рыбалку и замерз на озере. Также слова благодарности написали жители нескольких деревень Максатихинского и Бежецкого районов. Пожарные обеспечили селян средствами пожарной обороны.

“Спасибо” также сказали сами спасатели. Они поблагодарили преподавателей школы №7, которые во время пожарно-тактического занятия показали высокий уровень организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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