Жители Тверской области могут написать слова благодарности спасателям
Жители Тверской области могут оставить благодарственные слова в адрес спасателей на стене признаний. Новая опция стала доступной на сайте тверского Управления МЧС России в середине февраля.
Появилась стена признаний в рамках федеральной программы: «Климат счастья России 2020 – 2025». Некоторые жители региона уже оставили спасателям свои послания. Например, жительница Вышнего Волочка поблагодарила инспекторов ГИМС за спасение мужа. Мужчина уехал на рыбалку и замерз на озере. Также слова благодарности написали жители нескольких деревень Максатихинского и Бежецкого районов. Пожарные обеспечили селян средствами пожарной обороны.
“Спасибо” также сказали сами спасатели. Они поблагодарили преподавателей школы №7, которые во время пожарно-тактического занятия показали высокий уровень организации.
ИСТОЧНИК KP.RU