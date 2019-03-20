Двух парней осудили за распространение наркотиков в Твери
В Твери прокуратура Московского района поддержала гособвинение в суде по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемые - два парня 1996 и 1995 годов рождения.
Следствие установило, что молодые люди договорились с неустановленным лицом через программу одного из мессенджеров. Им сообщили информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством.
Забрали они “закладку” возле одного из домов по бульвару Гусева 13 сентября 2018 года. В посылке были расфасованные свертки с веществом, содержащем в своем составе производное от наркотического средства общей массой 9,18 грамм.
Злоумышленников задержали сотрудники полиции. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.
В областной прокуратуре сообщили, что суд назначил им лишение свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также молодые люди заплатят штраф в 50 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU