2019-03-20T14:20:15+03:00
Происшествия

Двух парней осудили за распространение наркотиков в Твери

Суд назанчил им по девять лет колонии
Виктория ФОМИНА
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Приговор суда не вступил в законную силуПриговор суда не вступил в законную силуФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери прокуратура Московского района поддержала гособвинение в суде по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемые - два парня 1996 и 1995 годов рождения.

Следствие установило, что молодые люди договорились с неустановленным лицом через программу одного из мессенджеров. Им сообщили информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством.

Забрали они “закладку” возле одного из домов по бульвару Гусева 13 сентября 2018 года. В посылке были расфасованные свертки с веществом, содержащем в своем составе производное от наркотического средства общей массой 9,18 грамм.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

В областной прокуратуре сообщили, что суд назначил им лишение свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также молодые люди заплатят штраф в 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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