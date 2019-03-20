Рядом с площадкой Ржевского мемориала в Тверской области поисковики экспедиции «Ржев. Калининский фронт» отроют лагерь

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-20T13:41:57+03:00

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С 2019 года лагерь Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» будет работать рядом с площадкой будущего мемориала советскому солдату в Ржевском районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя после заседания регионального правительства 19 марта.

Участники поисковой экспедиции будут работать с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково в Ржевском районе, в местах кровопролитных боёв 1941-1943 годов. Приедут в лагерь группы поисковых отрядов из разных регионов России и ближнего зарубежья. Всего полевой лагерь сможет принять 500 человек – учёных, специалистов полевого и архивного поиска, волонтеров.

В областном правительстве рассказали, что в 2019 году на площадке экспедиции продолжится внедрение в работу компьютерных технологий и новейших достижений в области исторической науки.

ИСТОЧНИК KP.RU