2019-03-20T12:51:09+03:00
Происшествия

У молодого человека в Твери изъяли 20 свертков с "тяжелым" наркотиком

Ведется следствие
Виктория ФОМИНА
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Возбуждено уголовное дело Фото: УМВД России по Тверской областиВозбуждено уголовное дело Фото: УМВД России по Тверской области
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В Пролетарском районе Твери полицейские задержали парня 1999 года рождения по подозрению в попытке сбыта наркотика.

При личном досмотре у злоумышленника были обнаружены и изъяты 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Хранил молодой человек сильнодействующий наркотик общей массой более 56 граммов.

По данным оперативников, подозреваемый собирался распространить запрещенное вещество посредством «закладок» на территории города.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фигуранта отправили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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