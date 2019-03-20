У молодого человека в Твери изъяли 20 свертков с "тяжелым" наркотиком
В Пролетарском районе Твери полицейские задержали парня 1999 года рождения по подозрению в попытке сбыта наркотика.
При личном досмотре у злоумышленника были обнаружены и изъяты 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Хранил молодой человек сильнодействующий наркотик общей массой более 56 граммов.
По данным оперативников, подозреваемый собирался распространить запрещенное вещество посредством «закладок» на территории города.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фигуранта отправили в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU