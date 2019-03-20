Выставка, посвященная 220-летию Александра Сергеевича Пушкина, откроется в Доме поэзии Твери

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-20T12:34:33+03:00

Мероприятия, посвященные Всемирному дню поэзии, начнутся в Доме поэзии, а потом продолжатся в Театре драмы. Фото: администрация Твери

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21 марта в «Доме поэзии Андрея Дементьева» Твери откроется выставка, посвященная 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие посвящено Всемирному дню поэзии. Экспонаты для нее предоставил Государственный музей поэта в Санкт-Петербурге.

Также в этот день в Доме поэзии назовут имена победителей III Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».

В этом году в оргкомитет конкурса поступило около 400 заявок, в финал вышли 60 авторов. Заявки прислали поэты из 83 городов России, а также из Беларуси, Украины и Донецкой Народной Республики.

Напомним, конкурс «Зеленый листок» был учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева, который ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Идея конкурса зародилась, когда Андрей Дементьев был главным редактором литературно-художественного журнала «Юность». Тогда он предложил первые публикации начинающих поэтов и писателей отмечать зелёным листочком, а январский номер года посвящать только таким «зелёным» авторам.

Продолжатся торжественные мероприятия 22 марта музыкальным спектаклем «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина в Тверском театре драмы. Спектакль поставлен театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.

ИСТОЧНИК KP.RU