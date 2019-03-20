2019-03-20T12:05:14+03:00
Происшествия

Две пассажирки пострадали при столкновении двух легковушек в Твери

Водитель не пропустил второй автомобиль при развороте
Виктория ФОМИНА
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Женщин доставили в больницуЖенщин доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери во вторник, 19 марта, на проспекте Ленина столкнулись два легковых автомобиля. Около 18:20 возле дома №41 28-летний водитель автомобиля «CHEVROLET LACETTI» на регулируемом перекрестке, разворачиваясь, не уступил дорогу машине «NISSAN QASHQAI».

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 27-летняя женщина, которая ехала в автомобиле «CHEVROLET», и 44-летняя пассажирка автомобиля-второго участника аварии. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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