Две пассажирки пострадали при столкновении двух легковушек в Твери
Водитель не пропустил второй автомобиль при развороте
Женщин доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери во вторник, 19 марта, на проспекте Ленина столкнулись два легковых автомобиля. Около 18:20 возле дома №41 28-летний водитель автомобиля «CHEVROLET LACETTI» на регулируемом перекрестке, разворачиваясь, не уступил дорогу машине «NISSAN QASHQAI».
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 27-летняя женщина, которая ехала в автомобиле «CHEVROLET», и 44-летняя пассажирка автомобиля-второго участника аварии. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU