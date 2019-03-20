В Твери загорелась квартира на четвертом этаже

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-20T11:34:37+03:00

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В Твери в среду, 20 марта, загорелась квартира на четвертом этаже в многоэтажном доме №46 по улице Пичугина.

На место происшествия выехали отделения пожарно-спасательных частей №1, №2 и специализированной пожарно-спасательной части.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что в 11:05 была объявлена локализация пожара. В настоящее время пожарные проверяют соседние квартиры.

По предварительным данным, в горящей квартиры была пожилая женщина. Ее оперативно эвакуировали спасатели и передали медика.

Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU