2019-03-20T11:34:37+03:00
Происшествия

В Твери загорелась квартира на четвертом этаже

На месте работают спасатели
Виктория ФОМИНА
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Загорелась квартира на четвертом этажеЗагорелась квартира на четвертом этажеФото: Альберт БОЙКОВ
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В Твери в среду, 20 марта, загорелась квартира на четвертом этаже в многоэтажном доме №46 по улице Пичугина.

На место происшествия выехали отделения пожарно-спасательных частей №1, №2 и специализированной пожарно-спасательной части.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что в 11:05 была объявлена локализация пожара. В настоящее время пожарные проверяют соседние квартиры.

По предварительным данным, в горящей квартиры была пожилая женщина. Ее оперативно эвакуировали спасатели и передали медика.

Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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