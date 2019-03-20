В Твери будут судить мужчину, который не сообщил правоохранителям о своем друге-террористе

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-20T11:12:30+03:00

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В Твери судят еще одного мужчину, который общался по сети Интернет с террористом. Его знакомый находился на территории Сирии и принимал участие в боевых действиях на стороне запрещенной в Российской Федерации МТО «ИГИЛ».

Следствие установило, что житель Твери достоверно знал о том, что его знакомый участвует в деятельности террористической организации. Но он стремился скрыть от правоохранителей свою осведомленность. И тем самым совершил преступление (“Несообщение в органы власти о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений”).

В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что мужчине грозит штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

В УФСБ России по Тверской области напоминают, что в Твери действует круглосуточный телефон доверия (код города 4822 тел. 777-441), по которому можно сообщить о преступлениях террористической направленности. Ваш звонок может спасти жизни людей

ИСТОЧНИК KP.RU