Водитель легковушки уснул и врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-20T10:58:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области на 328 километре скоростной трассы М-11 легковушка марки «Toyota Camry» врезалась в ограждение.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля водитель уснул за рулем и потерял контроль над управлением. Машину повело в сторону, и она наехала на препятствие.

В аварии пострадала девушка-пассажирка автомобиля 1994 года рождения. Она ехала на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Водителям следует помнить, что при долгой и монотонной поездке, следует обязательно делать остановки и отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU