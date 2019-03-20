Водитель легковушки уснул и врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области
Мужчина потерял контроль над транспортным средством
Машина врезалась в ограждение
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В Тверской области на 328 километре скоростной трассы М-11 легковушка марки «Toyota Camry» врезалась в ограждение.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля водитель уснул за рулем и потерял контроль над управлением. Машину повело в сторону, и она наехала на препятствие.
В аварии пострадала девушка-пассажирка автомобиля 1994 года рождения. Она ехала на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.
Водителям следует помнить, что при долгой и монотонной поездке, следует обязательно делать остановки и отдыхать.
ИСТОЧНИК KP.RU