На создание инфраструктуры кластера «Волжское море» в Тверской области направят более 388 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-20T10:00:34+03:00

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На развитие обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» в Тверской области в 2019 году направят свыше 388 млн рублей. Средства будут выделены из областного и федерального бюджетов. Вопрос обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Средства, выделенные в 2019 году, пойдут на строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе, водозаборного узла для обеспечения водоснабжения на территории туристско-рекреационного кластера, а также на реконструкцию автомобильной дороги по улицам Карла Маркса, Ленина, Волжская и Речная в Калязине.

А в 2020-2022 годах в рамках проекта планируется создать комплекс обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша и строительство пешеходного моста через Тьмаку в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU