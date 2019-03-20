В Твери мужчина получил легкие травмы в ДТП

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-20T09:54:02+03:00

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Во вторник, 19 марта, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 47-летний мужчина. Авария случилась около 16.35 на проспекте 50 лет Октября в районе дома №5Б.

Установлено, что 31-летний обладатель Mazda BT-50 выехал на встречную полосу, и врезался в Toyota Corolla. Без потерпевших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 47-летнего водителя Toyota пришлось госпитализировать. В больнице врачи оказали мужчине помощь, а после отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU