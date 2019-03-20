В Твери мужчина получил легкие травмы в ДТП
Госпитализация потерпевшему не понадобилась
Водитель Toyota (слева) получил легкие травмы Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 19 марта, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 47-летний мужчина. Авария случилась около 16.35 на проспекте 50 лет Октября в районе дома №5Б.
Установлено, что 31-летний обладатель Mazda BT-50 выехал на встречную полосу, и врезался в Toyota Corolla. Без потерпевших не обошлось.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 47-летнего водителя Toyota пришлось госпитализировать. В больнице врачи оказали мужчине помощь, а после отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU