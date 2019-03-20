2019-03-20T09:45:27+03:00
Происшествия

Ночью во дворе жилого дома в Твери сгорела иномарка

Пожарные потушили огонь за 20 минут
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Пожар сняли на видео очевидцы. Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь»/ Your DreamПожар сняли на видео очевидцы. Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь»/ Your Dream
Изменить размер текста:

В Твери в ночь на 20 марта загорелся автомобиль, припаркованный возле жилого дома на улице Красина.

Иномарка «AUDI A4» 2017 года выпуска принадлежала мужчине 1978 года рождения.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 1:50. Через 20 минут спасателям удалось ликвидировать возгорание. За это время огонь повредил моторный отсек, панель приборов и лобовое стекло транспортного средства.

Предположительно, машину подожгли.

Пожар сняли на видео очевидцы. Ролик был опубликован в группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь».

Сгоревший автомобиль утром Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь»/ Лена Волчихина

Сгоревший автомобиль утром Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь»/ Лена Волчихина

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две пассажирки пострадали при столкновении двух легковушек в Твери
В Твери загорелась квартира на четвертом этаже
В Твери будут судить мужчину, который не сообщил правоохранителям о своем друге-террористе
Водитель легковушки уснул и врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области
На создание инфраструктуры кластера «Волжское море» в Тверской области направят более 388 млн рублей
В Твери мужчина получил легкие травмы в ДТП
В отдельных районах Тверской области весенние полевые работы планируют начать через месяц
На скоростной трассе М-11 в Тверской области появятся металлические шлагбаумы против "зайцев"
За плохую уборку контейнерных площадок у многоэтажек управляющие компании Твери заплатили 2,6 млн рублей штрафов
Профессор из «сеченовки» проведёт приём в Детской областной больнице в Твери