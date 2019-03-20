Ночью во дворе жилого дома в Твери сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-20T09:45:27+03:00

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В Твери в ночь на 20 марта загорелся автомобиль, припаркованный возле жилого дома на улице Красина.

Иномарка «AUDI A4» 2017 года выпуска принадлежала мужчине 1978 года рождения.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 1:50. Через 20 минут спасателям удалось ликвидировать возгорание. За это время огонь повредил моторный отсек, панель приборов и лобовое стекло транспортного средства.

Предположительно, машину подожгли.

Пожар сняли на видео очевидцы. Ролик был опубликован в группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь».

Сгоревший автомобиль утром Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь»/ Лена Волчихина

ИСТОЧНИК KP.RU