В отдельных районах Тверской области весенние полевые работы планируют начать через месяц

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-20T09:11:11+03:00

В 2019 году хотят увеличить посевные площади до 528,6 тысяч гектаров

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В Тверской области уже готовятся к весенним полевым работам. В отдельных районах их планируют начать через месяц. Данный вопрос вошел в повестку заседания правительства региона, которое 19 марта провёл губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году ключевой задачей в сельском хозяйстве остается вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В этом году планируется увеличить посевные площади до 528,6 тыс. га, из них площадь ярового сева составит 147,8 тыс. га.

Посеяны будут яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 70,4 тыс. га, картофель – на 14,4 тыс. га, овощи – на 2,3 тыс. га, а также кормовые культуры – на 53,4 тыс. га и лен-долгунец – на 7,3 тыс. га.

По общей площади занятых в сельхозпроизводстве угодий лидируют Кашинский, Старицкий, Бежецкий, Калининский, Торжокский, Краснохолмский и Ржевский районы.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что выведение земель из оборота недопустимо, а увеличение посевных площадей – основанная задача областного Минсельхоза и глав муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU