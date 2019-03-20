На скоростной трассе М-11 в Тверской области появятся металлические шлагбаумы против "зайцев"

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-20T08:43:59+03:00

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На платных скоростных трассах, в том числе и на дороге М-11, которая проходит через Тверскую область, установят новые алюминиевые шлагбаумы. Это плохие новости для водителей, которые пользуются закрытыми участками дорог без оплаты.

В ГК "Автодор" сообщили, что прежние «гибкие» шлагбаумы заменят на те, которые невозможно отодвинуть без повреждений. Причем, повреждения будут как у дорогостоящего оборудования пункта взимания платы, так и на самом автомобиле. И это уже считается ДТП со всеми вытекающими негативными последствиями.

Если водитель совершит подобное ДТП и уедет без оформления, ему грозит ответственность за оставление места аварии (лишение прав до полутора лет или арест до 15 суток).

Кроме того, все пункты оплаты оборудованы камерами, фиксирующими номера проезжающих автомобилей. Информация о нарушителях передается в УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU