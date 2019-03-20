За плохую уборку контейнерных площадок у многоэтажек управляющие компании Твери заплатили 2,6 млн рублей штрафов

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-20T08:09:22+03:00

Территория с мусорными контейнерами во дворах должна быть чистой и доступной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Территория с мусорными контейнерами во дворах должна быть чистой и доступной

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В Твери сотрудники администрации районов каждый день проверяют состояние контейнерных площадок у многоэтажек. Если есть нарушения, управляющим организациям выносятся предписания, а в случае их неисполнения – штрафы до 40 тысяч рублей.

Контейнеры для мусора, как и подъезды к ним, управляющие организации (а также ТСЖ, ЖСК, ЖК) обязаны содержать не только в исправном состоянии, но и в чистоте. Убираться на таких территориях должны минимум раз в сутки.

В администрации Твери сообщают, что главная цель муниципалитета – указать нарушителям на проблемные участки и дисциплинировать, заставляя более ответственно относиться к своим обязанностям. Такая практика дает положительные результаты. До составления протокола об административном правонарушении доходит в среднем в одном из 10-15 случаев – остальные недоработки оперативно ликвидируются.

В 2018 году административная комиссия рассмотрела 142 протокола по данной статье. Назначено было штрафов на общую сумму в 2,65 миллиона рублей. С начала текущего года на рассмотрение комиссии уже поступило порядка 50 протоколов за подобные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU