2019-03-19T22:08:01+03:00
Общество

Профессор из «сеченовки» проведёт приём в Детской областной больнице в Твери

Приём состоится завтра, 20 марта
Виктория ТУШКОВА
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Профессор Елена Жолобова. Фото: минздрав.тверскаяобласть.рфПрофессор Елена Жолобова. Фото: минздрав.тверскаяобласть.рф
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20 марта в Тверь приедет профессор кафедры детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова Елена Жолобова - сообщает министерство здравоохранения Тверской области.

В первой половине дня на базе Детской областной клинической больницы Елена Спартаковна осмотрит маленьких пациентов со сложными клиническими случаями ревматических заболеваний. Затем выступит на научно-практической конференции по ранней диагностике и терапии ревматических заболеваний у детей. Доклад профессора будет посвящён проблеме выбора генноинженерных биологических препаратов в терапии ювенильного ревматоидного артрита.

СПРАВКА КП:

Ювенильный ревматоидный артрит – сложная системная болезнь, развивающаяся у детей до 16 лет. Характеризуется воспалительным поражением суставов. У больного высоки шансы получить пожизненную инвалидность. Заболевание имеет аутоиммунный характер, поэтому лечение является пожизненным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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