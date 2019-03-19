Четвёртое в регионе хранилище останков воинов, поднятых поисковиками, откроется в Оленинском районе Тверской области
В Оленинском районе откроется четвёртое в Тверской области хранилище останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций. На эти цели муниципалитету будет предоставлена субсидия в размере более 1,1 млн рублей.
Новое хранилище будет состоять из 12 модульных блоков. В каждом из из них оборудуют закрытые стеллажи с металлическими полками, что позволит обеспечить хранение более 3 тысяч останков погибших воинов.
Напомним, три хранилища в регионе с 2017 года уже функционируют в Ржеве, Белом и Зубцовском районе.
СПРАВКА КП:
В 2019 году экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдёт с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боёв 1941-1943 годов. Полевой лагерь сможет принять 500 человек: учёных, специалистов полевого и архивного поиска, волонтёров.
ИСТОЧНИК KP.RU