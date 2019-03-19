2019-03-19T21:51:33+03:00
Общество

Четвёртое в регионе хранилище останков воинов, поднятых поисковиками, откроется в Оленинском районе Тверской области

Финансирование утвердили на заседании областного правительства
Виктория ТУШКОВА
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Три хранилища в регионе с 2017 года уже функционируют в Ржеве, Белом и Зубцовском районе.Три хранилища в регионе с 2017 года уже функционируют в Ржеве, Белом и Зубцовском районе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Оленинском районе откроется четвёртое в Тверской области хранилище останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций. На эти цели муниципалитету будет предоставлена субсидия в размере более 1,1 млн рублей.

Новое хранилище будет состоять из 12 модульных блоков. В каждом из из них оборудуют закрытые стеллажи с металлическими полками, что позволит обеспечить хранение более 3 тысяч останков погибших воинов.

Напомним, три хранилища в регионе с 2017 года уже функционируют в Ржеве, Белом и Зубцовском районе.

СПРАВКА КП:

В 2019 году экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдёт с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боёв 1941-1943 годов. Полевой лагерь сможет принять 500 человек: учёных, специалистов полевого и архивного поиска, волонтёров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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