2019-03-19T21:26:01+03:00
Общество

Стартует досрочный период сдачи ЕГЭ-2019 в Тверской области

Сдать экзамен досрочно планируют 219 человек
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Досрочная сдача ЕГЭ будет организована в Тверском педагогическом колледже.Досрочная сдача ЕГЭ будет организована в Тверском педагогическом колледже.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

20 апреля, стартует досрочный период сдачи ЕГЭ-2019. Продлится он до 10 апреля.

- Начнутся испытания с экзаменов по географии и литературе. Наиболее массовые экзамены у «досрочников» состоятся 22 и 29 марта – по русскому языку (89 участников) и математике (90 участников), - сообщили "КП"Тверь" в министерстве образования Тверской области. - Самым популярным предметом по выбору стало обществознание, его планирует сдать 61 человек.

Пункт проведения экзамена будет организован на базе Тверского педагогического колледжа. Здесь будут досрочно сдавать ЕГЭ выпускники прошлых лет. В регионе их 219 человек.

Основной период ЕГЭ-2019 начнется 27 мая. Экзамены планируют сдать 6424 участника.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 будут работать горячие телефоны ЕГЭ:

региональная горячая линия: +7 (4822) 32 06 19;

горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 984 89 19;

а также телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104 68 38.

Напомним, в этом году в регионе тестируется новая система доставки экзаменационных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи скорой помощи в Твери приедут к пациентам хосписа
Следователи СК устанавливают причину смерти мужчины без определенного места жительства при пожаре в Тверской области
Парламентариев наградили накануне 25-летия Законодательного собрания Тверской области
"КАМАЗ" застрял в глубокой яме в Твери
Молодые родители из Тверской области могут получить выплату на частичное погашение ипотеки
Купол и крест установили на собор «Неупиваемая Чаша» в Твери
Создатели разрушили 12-метрового снеговика в Тверской области
Более 672 млн рублей планируют направить на рекультивацию свалок в Тверской области
Мужчина решил проучить соседа и дважды выстрелил в воздух из ружья в Тверской области
На следующей неделе в Твери планируют начать полномасштабный ямочный ремонт
Более 200 кг подозрительных яблок уничтожили в Твери
Житель Твери три дня не появляется дома
Мужчина погиб во время пожара в расселённом доме в Тверской области
Обрушилась часть внешней стены жилого дома в Тверской области
Законодательное Собрание Тверской области отмечает 25-летие
Пьяная женщина, размахивая топором, ограбила жительницу Тверской области
В Тверской области пожилой водитель сбил женщину-пешехода
Жители Тверской области оформили первые досрочные пенсии за длительный стаж