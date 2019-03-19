Стартует досрочный период сдачи ЕГЭ-2019 в Тверской области

СЕГОДНЯ 21:25 2019-03-19T21:26:01+03:00

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20 апреля, стартует досрочный период сдачи ЕГЭ-2019. Продлится он до 10 апреля.

- Начнутся испытания с экзаменов по географии и литературе. Наиболее массовые экзамены у «досрочников» состоятся 22 и 29 марта – по русскому языку (89 участников) и математике (90 участников), - сообщили "КП"Тверь" в министерстве образования Тверской области. - Самым популярным предметом по выбору стало обществознание, его планирует сдать 61 человек.

Пункт проведения экзамена будет организован на базе Тверского педагогического колледжа. Здесь будут досрочно сдавать ЕГЭ выпускники прошлых лет. В регионе их 219 человек.

Основной период ЕГЭ-2019 начнется 27 мая. Экзамены планируют сдать 6424 участника.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 будут работать горячие телефоны ЕГЭ:

региональная горячая линия: +7 (4822) 32 06 19;

горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 984 89 19;

а также телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104 68 38.

Напомним, в этом году в регионе тестируется новая система доставки экзаменационных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU