Врачи скорой помощи в Твери приедут к пациентам хосписа

СЕГОДНЯ 19:51 2019-03-19T19:51:20+03:00

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Во вторник, 19 марта, был заключен договор о сотрудничестве между медицинской автономной некоммерческой организацией «Тверской хоспис «Анастасия», которой руководит протоиерей Александр Шабанов, и городской станцией скорой помощи. Знаменательно, что это произошло в день юбилея скорой помощи в России, которая была создана 120 лет назад. Подписанный документ позволит создать выездную бригаду для оказания неизлечимо больным пациентам паллиативной помощи на дому.

Новая бригада будет оснащена всем необходимым в таких случаях оборудованием и медикаментами. В ее состав войдут не только квалифицированные врачи, но и социальные работники, готовые помочь как самим больным, так и их близким, нуждающимся в поддержке. Оказание паллиативной помощи гарантируется вступившими недавно в силу поправками к закону «Об охране здоровья граждан в РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU