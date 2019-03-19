2019-03-19T18:51:52+03:00
Политика

Парламентариев наградили накануне 25-летия Законодательного собрания Тверской области

Сегодня в состав депутатов 6-го созыва заксобрания входят 39 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Награды вручал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: пресс-служба ПТОНаграды вручал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: пресс-служба ПТО
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19 марта в Твери отметили 25-летие Законодательного Собрания региона. Депутатов и председателя Заксобрания Сергея Голубева на торжественном мероприятии поздравил губернатор Игорь Руденя, вручив парламентариям региональные награды.

Почетными гостями встречи стали члены Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, митрополит Тверской и Кашинский Савва, главы муниципальных образований региона, другие почетные гости.

Напомним, депутатов Законодательного собрания первого созыва выбрали 20 марта 1994 года. Сегодня в состав депутатов 6-го созыва заксобрания входят 39 человек. Действуют постоянные комитеты по аграрной политике и природопользованию, бюджету и налогам, государственному устройству и местному самоуправлению, социальной политике, транспорту и жилищно-коммунальному комплексу, экономической политике и предпринимательству, а также фракции политических партий.

- За 25 лет областным парламентом была сформирована единая, комплексная законодательная база области. Было разработано и принято более 2400 региональных законов. – озвучил результаты работы закосбрания за четверть века Игорь Руденя.

На мероприятии помимо парламентариев присутствовали и почетные гости. Фото: пресс-служба ПТО

На мероприятии помимо парламентариев присутствовали и почетные гости. Фото: пресс-служба ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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