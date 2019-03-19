"КАМАЗ" застрял в глубокой яме в Твери

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-19T18:03:22+03:00

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В Твери начинается сезон «весенних ям». Вместе со снегом с городских дорог сходит асфальт. Глубокие выбоины часто не видно под огромными лужами.

Во вторник, 19 марта, в большую яму правым бортом провалился «КАМАЗ», принадлежащий МУП «ЖЭК». Произошло это на улице Освобождения. Водитель грузовика заехал в лужу, когда там осыпался асфальт. В итоге машину унесло в канаву.

Вытаскивать автомобиль приехали другие «КамАЗы». Они заняли одну полосу дороги.

Водителям следует быть вдвойне внимательными и осторожными. Под лужами могут скрываться большие ямы. Разрушается асфальт даже в тех местах, где недавно был сделан аварийно-ямочный ремонт. Например, через две недели после ремонта мосты в микрорайон «Южный» опять покрылись выбоинами.

ИСТОЧНИК KP.RU