2019-03-19T18:03:22+03:00
Общество

"КАМАЗ" застрял в глубокой яме в Твери

Водитель не заметил препятствие под лужей
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
"Камаз" попал в ловушку Скриншот из видео. Автор: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь»/ Павел Витяхов"Камаз" попал в ловушку Скриншот из видео. Автор: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь»/ Павел Витяхов
Изменить размер текста:

В Твери начинается сезон «весенних ям». Вместе со снегом с городских дорог сходит асфальт. Глубокие выбоины часто не видно под огромными лужами.

Во вторник, 19 марта, в большую яму правым бортом провалился «КАМАЗ», принадлежащий МУП «ЖЭК». Произошло это на улице Освобождения. Водитель грузовика заехал в лужу, когда там осыпался асфальт. В итоге машину унесло в канаву.

Вытаскивать автомобиль приехали другие «КамАЗы». Они заняли одну полосу дороги.

Водителям следует быть вдвойне внимательными и осторожными. Под лужами могут скрываться большие ямы. Разрушается асфальт даже в тех местах, где недавно был сделан аварийно-ямочный ремонт. Например, через две недели после ремонта мосты в микрорайон «Южный» опять покрылись выбоинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парламентариев наградили накануне 25-летия Законодательного собрания Тверской области
Молодые родители из Тверской области могут получить выплату на частичное погашение ипотеки
Купол и крест установили на собор «Неупиваемая Чаша» в Твери
Создатели разрушили 12-метрового снеговика в Тверской области
Более 672 млн рублей планируют направить на рекультивацию свалок в Тверской области
Мужчина решил проучить соседа и дважды выстрелил в воздух из ружья в Тверской области
На следующей неделе в Твери планируют начать полномасштабный ямочный ремонт
Более 200 кг подозрительных яблок уничтожили в Твери
Житель Твери три дня не появляется дома
Мужчина погиб во время пожара в расселённом доме в Тверской области
Обрушилась часть внешней стены жилого дома в Тверской области
Законодательное Собрание Тверской области отмечает 25-летие
Пьяная женщина, размахивая топором, ограбила жительницу Тверской области
В Тверской области пожилой водитель сбил женщину-пешехода
Жители Тверской области оформили первые досрочные пенсии за длительный стаж