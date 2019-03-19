Молодые родители из Тверской области могут получить выплату на частичное погашение ипотеки

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-19T17:21:11+03:00

В регионе хотят снизить средний возраст жителей, у которых рождается первый ребёнок, до 22-25 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

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В 2019 году в Тверской области появилась новая мера поддержки семей с детьми. Молодые родители, у которых родился (или был усыновлён) ребёнок, смогут получить единовременную выплату на частичное погашение ипотечного кредита.

Поддержка будет предоставляться семьям, которые приобрели жильё в ипотеку на территории региона, при условии, что одному из супругов еще не исполнилось 25 лет. Решение было принято на заседании регионального правительства, которое 19 марта провёл губернатор Игорь Руденя.

- Мы надеемся, что это позволит снизить средний возраст жителей Верхневолжья, у которых рождается первый ребёнок, до 22-25 лет, - отметил глава региона.

Размер выплаты составит 200 тысяч рублей. На реализацию новой меры поддержки в 2019 году планируется направить 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU