2019-03-19T16:49:33+03:00
Общество

Создатели разрушили 12-метрового снеговика в Тверской области

Ребята пошли на такой шаг, чтобы обезопасить окружающих
Виктория ФОМИНА
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Веселый снеговик со своими создателями Фото: из архива Сергея ДаниловаВеселый снеговик со своими создателями Фото: из архива Сергея Данилова
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Самый большой снеговик России, построенный в Тверской области, закончил свои дни. Разрушили 12-метровую снежную скульптуру сами создатели.

Из-за плюсовых температур снеговик стал наклоняться набок. Огромная снежная махина стала опасной для окружающих. Ведь к снеговику продолжают приезжать любопытные туристы, рядом с ним фотографируются все желающие, в том числе и дети.

Уничтожить свое детище молодые люди пытались лопатами и топором. Даже была попытка взорвать петардой средний ком.

В результате удалось откопать небольшой тоннель посередине. Снеговик продолжал клонить голову набок. В конечном итоге верхняя его часть упала и разрушилась.

Простоял победитель всероссийского конкурса в лесу Лихославльского района почти месяц.

Напомним, на строительство снежной фигуры у ребят ушло 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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