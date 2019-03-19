Создатели разрушили 12-метрового снеговика в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-19T16:49:33+03:00

Веселый снеговик со своими создателями Фото: из архива Сергея Данилова

Ребята пошли на такой шаг, чтобы обезопасить окружающих

Изменить размер текста: A A

Самый большой снеговик России, построенный в Тверской области, закончил свои дни. Разрушили 12-метровую снежную скульптуру сами создатели.

Из-за плюсовых температур снеговик стал наклоняться набок. Огромная снежная махина стала опасной для окружающих. Ведь к снеговику продолжают приезжать любопытные туристы, рядом с ним фотографируются все желающие, в том числе и дети.

Уничтожить свое детище молодые люди пытались лопатами и топором. Даже была попытка взорвать петардой средний ком.

В результате удалось откопать небольшой тоннель посередине. Снеговик продолжал клонить голову набок. В конечном итоге верхняя его часть упала и разрушилась.

Простоял победитель всероссийского конкурса в лесу Лихославльского района почти месяц.

Напомним, на строительство снежной фигуры у ребят ушло 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU