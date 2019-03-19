Следователи СК устанавливают причину смерти мужчины без определенного места жительства при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-19T19:18:01+03:00

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Тверской области следователи СК устанавливают причину смерти 60-летнего мужчины без определенного места жительства. Погибшего обнаружили пожарные во время тушения расселенного дома, расположенного на улице Толбухина в Нелидово.

По факту гибели человека в СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

В ведомстве сообщили, что при визуальном осмотре тела погибшего телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, обнаружено не было. Причина пожара также устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU