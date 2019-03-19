Следователи СК устанавливают причину смерти мужчины без определенного места жительства при пожаре в Тверской области
Проводится доследственная проверка
По результатам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области следователи СК устанавливают причину смерти 60-летнего мужчины без определенного места жительства. Погибшего обнаружили пожарные во время тушения расселенного дома, расположенного на улице Толбухина в Нелидово.
По факту гибели человека в СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
В ведомстве сообщили, что при визуальном осмотре тела погибшего телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, обнаружено не было. Причина пожара также устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU