2019-03-19T19:18:01+03:00
Общество

Следователи СК устанавливают причину смерти мужчины без определенного места жительства при пожаре в Тверской области

Проводится доследственная проверка
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
По результатам проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Тверской области следователи СК устанавливают причину смерти 60-летнего мужчины без определенного места жительства. Погибшего обнаружили пожарные во время тушения расселенного дома, расположенного на улице Толбухина в Нелидово.

По факту гибели человека в СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

В ведомстве сообщили, что при визуальном осмотре тела погибшего телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, обнаружено не было. Причина пожара также устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стартует досрочный период сдачи ЕГЭ-2019 в Тверской области
Врачи скорой помощи в Твери приедут к пациентам хосписа
Парламентариев наградили накануне 25-летия Законодательного собрания Тверской области
"КАМАЗ" застрял в глубокой яме в Твери
Молодые родители из Тверской области могут получить выплату на частичное погашение ипотеки
Купол и крест установили на собор «Неупиваемая Чаша» в Твери
Создатели разрушили 12-метрового снеговика в Тверской области
Более 672 млн рублей планируют направить на рекультивацию свалок в Тверской области
Мужчина решил проучить соседа и дважды выстрелил в воздух из ружья в Тверской области
На следующей неделе в Твери планируют начать полномасштабный ямочный ремонт
Более 200 кг подозрительных яблок уничтожили в Твери
Житель Твери три дня не появляется дома
Мужчина погиб во время пожара в расселённом доме в Тверской области
Обрушилась часть внешней стены жилого дома в Тверской области
Законодательное Собрание Тверской области отмечает 25-летие
Пьяная женщина, размахивая топором, ограбила жительницу Тверской области
В Тверской области пожилой водитель сбил женщину-пешехода
Жители Тверской области оформили первые досрочные пенсии за длительный стаж