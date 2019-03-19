2019-03-19T16:01:56+03:00
Общество

Более 672 млн рублей планируют направить на рекультивацию свалок в Тверской области

Также в регионе ликвидируют несанкционированные мусорки
Виктория ФОМИНА
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Кроме рекультивации объектов накопленного вреда в регионах будет вестись также работа по ликвидации несанкционированных свалокКроме рекультивации объектов накопленного вреда в регионах будет вестись также работа по ликвидации несанкционированных свалокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области направят свыше 672 млн рублей на рекультивацию свалок в муниципальных образованиях региона в 2020-2022 годах. Средства будут выделены из областных и федеральных бюджетов (107 млн и 564 млн соответственно). Вопрос обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Рекультивацию свалок планируют провести в Кимрах, Нелидово, Бологое, Кувшиново, Красном Холме, а также на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. На выделенные средства также хотят создать системы гидроизоляции и газоотведения для обеспечения экологической безопасности.

Кроме рекультивации объектов накопленного вреда в регионах будет вестись также работа по ликвидации несанкционированных свалок. Планируется ликвидировать 42 несанкционированные свалки в границах городов и 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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