Более 672 млн рублей планируют направить на рекультивацию свалок в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-19T16:01:56+03:00

Кроме рекультивации объектов накопленного вреда в регионах будет вестись также работа по ликвидации несанкционированных свалок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Тверской области направят свыше 672 млн рублей на рекультивацию свалок в муниципальных образованиях региона в 2020-2022 годах. Средства будут выделены из областных и федеральных бюджетов (107 млн и 564 млн соответственно). Вопрос обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Рекультивацию свалок планируют провести в Кимрах, Нелидово, Бологое, Кувшиново, Красном Холме, а также на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. На выделенные средства также хотят создать системы гидроизоляции и газоотведения для обеспечения экологической безопасности.

Кроме рекультивации объектов накопленного вреда в регионах будет вестись также работа по ликвидации несанкционированных свалок. Планируется ликвидировать 42 несанкционированные свалки в границах городов и 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU