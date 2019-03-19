2019-03-19T15:18:32+03:00
Происшествия

Мужчина решил проучить соседа и дважды выстрелил в воздух из ружья в Тверской области

Подозреваемого по горячим следам задержали полицейские
Виктория ФОМИНА
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Полицейским Конаковского района жители поселка Изоплит сообщили, что слышали выстрелы. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж сотрудников ДПС и участковый уполномоченный полиции.

Стражи правопорядка обследовали территорию и опросили свидетелей произошедшего. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в одном из местных гаражных кооперативов. Злоумышленником оказался безработный 37-летний местный житель.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина угрожал убийством своему знакомому. Он дважды выстрелил в воздух из охотничьего ружья и убежал.

В отделе полиции оперативники установили, что разрешения на оружие злоумышленник не имеет. Ружьё было изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В отношении мужчины, которого поместили в изолятор временного содержания, возбудили уголовное дело об «Угрозе убийством». Также решается вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности за нарушение правил оборота гражданского оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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