Мужчина решил проучить соседа и дважды выстрелил в воздух из ружья в Тверской области
Полицейским Конаковского района жители поселка Изоплит сообщили, что слышали выстрелы. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж сотрудников ДПС и участковый уполномоченный полиции.
Стражи правопорядка обследовали территорию и опросили свидетелей произошедшего. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в одном из местных гаражных кооперативов. Злоумышленником оказался безработный 37-летний местный житель.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина угрожал убийством своему знакомому. Он дважды выстрелил в воздух из охотничьего ружья и убежал.
В отделе полиции оперативники установили, что разрешения на оружие злоумышленник не имеет. Ружьё было изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.
В отношении мужчины, которого поместили в изолятор временного содержания, возбудили уголовное дело об «Угрозе убийством». Также решается вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности за нарушение правил оборота гражданского оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU