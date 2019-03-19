На следующей неделе в Твери планируют начать полномасштабный ямочный ремонт
В Твери продолжается аварийно-ямочный ремонт улиц. Пробоины на дорогах заливают литым асфальтобетоном – это временная мера перед ремонтом «большими картами».
Дорожники ведут работу круглосуточно. Участки, на которых необходимо залатать ямы в первую очередь, выбираются на основе данных мониторинга и предписаний отдела ГИБДД УМВД по Твери.
На прошлой неделе восстановлено было покрытие на 27 объектах во всех районах города, в том числе на Московском шоссе, Октябрьском проспекте, улицах Коминтерна и Спартака. В ближайшее время работы пройдут на проспекте Победы, улицах Кольцевой, Орджоникидзе, Скворцова-Степанова, Фадеева.
В администрации Твери сообщили, что уже начал работать один из асфальтобетонных заводов, выпускающий горячий асфальтобетон. Если позволит погода, то отдельные участки улиц могут быть отремонтированы в ближайшие дни. Полномасштабный ямочный ремонт на улично-дорожной сети Твери планируется начать на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU