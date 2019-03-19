2019-03-19T14:41:35+03:00
Общество

На следующей неделе в Твери планируют начать полномасштабный ямочный ремонт

Пока ямы на городских дорогах заливают литым асфальтобетоном
Виктория ФОМИНА
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Если позволит погода, то отдельные участки улиц могут быть отремонтированы уже в ближайшие дниЕсли позволит погода, то отдельные участки улиц могут быть отремонтированы уже в ближайшие дниФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Твери продолжается аварийно-ямочный ремонт улиц. Пробоины на дорогах заливают литым асфальтобетоном – это временная мера перед ремонтом «большими картами».

Дорожники ведут работу круглосуточно. Участки, на которых необходимо залатать ямы в первую очередь, выбираются на основе данных мониторинга и предписаний отдела ГИБДД УМВД по Твери.

На прошлой неделе восстановлено было покрытие на 27 объектах во всех районах города, в том числе на Московском шоссе, Октябрьском проспекте, улицах Коминтерна и Спартака. В ближайшее время работы пройдут на проспекте Победы, улицах Кольцевой, Орджоникидзе, Скворцова-Степанова, Фадеева.

В администрации Твери сообщили, что уже начал работать один из асфальтобетонных заводов, выпускающий горячий асфальтобетон. Если позволит погода, то отдельные участки улиц могут быть отремонтированы в ближайшие дни. Полномасштабный ямочный ремонт на улично-дорожной сети Твери планируется начать на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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