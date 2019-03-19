Более 200 кг подозрительных яблок уничтожили в Твери

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-19T14:06:33+03:00

На фрукты у продавца не нашлось сопроводительных документов

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В Твери 18 марта прошло рейдовое мероприятие, во время которого было обнаружено и изъято более 200 килограмм яблок, запрещенных к ввозу в Россию. Проверку проводили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Санкционированные яблоки нашли в павильоне «Овощи-Фрукты», который находится на бульваре Гусева. Собрано всего было 12 картонный коробок свежих яблок неустановленного происхождения без маркировки и без необходимых сопроводительных документов.

Яблоки были сожжены в соответствии с Указом Президента РФ и Постановлением Правительства РФ.

В региональной Россельхознадзоре сообщили, что основная цель таких рейдов - выявление и пресечение из оборота запрещенной к ввозу на территории РФ сельскохозяйственной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU