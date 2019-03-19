2019-03-19T13:49:03+03:00
Происшествия

Житель Твери три дня не появляется дома

Требуется помощь волонтеров
Альберт БОЙКОВ
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Молодого мужчины нет дома уже трое суток Фото: ВПСО "СОВА"Молодого мужчины нет дома уже трое суток Фото: ВПСО "СОВА"
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Как сообщает волонтерский поисково-спасательный отряд "СОВА", ведется розыск Мельникова Никиты Юрьевича 1991 года рождения. 16 марта 2019 года около 19:00 он вышел из дома (Тверь, 1-й переулок Красной Слободы, 7/1). В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные и короткие, глаза карие (носит очки)

Одежда: серая спортивная куртка (Columbia), темные брюки, кроссовки

Вещи: iPhone 7, ключи от дома, возможно паспорт.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам 8(903)695-95-63, 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102. Требуется помощь волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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