Мужчина погиб во время пожара в расселённом доме в Тверской области
Спасатели работали на месте происшествия более пяти часов
Причина пожара и ущерб устанавливаютсяФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Нелидово Тверской области загорелся двухэтажный расселенный дом. Сообщение о возгорании дежурный получил в 02:54 19 марта. На место происшествия выехали 15 пожарных на пяти машинах.
Локализация пожара была объявлена в 03:25, полная ликвидация - 08:00. За это время огонь успел повредить две квартиры в здании общей площадью 80 квадратных метров.
В УМЧС России по Тверской области сообщили, что в 04:05 во время тушения пожара на первом этаже дома был обнаружен погибший мужчина 1958 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU