2019-03-19T13:20:09+03:00
Общество

Обрушилась часть внешней стены жилого дома в Тверской области

В здании также расположен детский сад
Виктория ФОМИНА
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Коммунальный камнепад Фото: vk.com/ "Ржевские новости"Коммунальный камнепад Фото: vk.com/ "Ржевские новости"
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В Ржеве Тверской области 18 марта обрушилась часть стены жилого дома, в котором находится детский сад. Произошло это в дневное время на Советской площади. От внешней стены с высоты третьего и четвертого этажей вниз рухнули куски штукатурки и кирпичи. Происшествием заинтересовались следователи СК.

- В момент происшествия никто не пострадал, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент с целью проверки всех обстоятельств произошедшего следователем Ржевского межрайонного следственного отдела регионального СК РФ организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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