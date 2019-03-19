Обрушилась часть внешней стены жилого дома в Тверской области
В Ржеве Тверской области 18 марта обрушилась часть стены жилого дома, в котором находится детский сад. Произошло это в дневное время на Советской площади. От внешней стены с высоты третьего и четвертого этажей вниз рухнули куски штукатурки и кирпичи. Происшествием заинтересовались следователи СК.
- В момент происшествия никто не пострадал, - уточнили в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент с целью проверки всех обстоятельств произошедшего следователем Ржевского межрайонного следственного отдела регионального СК РФ организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU