2019-03-19T12:40:36+03:00
Политика

Законодательное Собрание Тверской области отмечает 25-летие

Первый созыв депутатов был избран 20 марта 1994 года тайным голосованием
Виктория ФОМИНА
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В 2019 году Главный орган представительной власти региона отмечает юбилей Фото: Законодательное собрание Тверской областиВ 2019 году Главный орган представительной власти региона отмечает юбилей Фото: Законодательное собрание Тверской области
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Во вторник, 19 марта 2019 года, Законодательное Собрание Тверской области отмечает 25-летие. Торжественное собрание, посвященное этому событию, начнется в 15:00 в академическом театре драмы Твери.

20 марта 1994 года всеобщим прямым тайным голосованием было избрано Законодательное Собрание Тверской области в составе 32 депутатов. Первое заседание прошло 31 марта 1994 года. Одним из самых первых законопроектов стал проект закона "Об Уставе Тверской области". Тогда были образованы и начали функционировать органы законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, прошли выборы губернатора области, глав городов и районов, депутатов представительных органов местного самоуправления, выборы депутатов Законодательного Собрания второго созыва.

Во время первого созыва (1994 - 1997 года) состоялось 50 заседаний Собрания. На них обсуждено и принято 88 законов области и 636 постановлений.

Выборы депутатов второго созыва состоялись 14 декабря 1997. Избраны были 33 депутата, из которых семеро - депутаты предыдущего созыва. Законодательное Собрание второго созыва (1997 - 2001 года) ставило основной целью принять законы, способствующие экономическому, социальному и культурному развитию области, укреплению власти, которая отвечала всем интересам области. В течение второго созыва состоялось 52 заседания. Принято 192 закона области и 916 постановлений.

Здание ЗСТО в разные годы Фото: Законодательное собрание Тверской области

Здание ЗСТО в разные годы Фото: Законодательное собрание Тверской области

Через четыре года, 16 декабря 2001-ого прошли выборы депутатов в Законодательное Собрание третьего созыва (2001 – 2005 года). Выборы состоялись в 23 избирательных округах из 26. Во время третьего созыва прошло 54 заседания. На них было рассмотрено 1283 вопроса, принято 1615 постановлений, 482 закона. Работа депутатов была ориентирована на обеспечение стабильности общества и решение новых сложных задач, диктуемых временем.

18 декабря 2005 года выбрали депутатов четвертого созыва. Впервые выборы проходили по новой системе: половина депутатов избиралась по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам. Четвертый созыв ставил перед собой задачу – оказать необходимую методическую и правовую помощь властям. В период с 2005 по 2011 года прошло 73 заседания, на которых было рассмотрено 1460 вопросов и принято 729 законов.

Здание ЗСТО в разные годы Фото: Законодательное собрание Тверской области

Здание ЗСТО в разные годы Фото: Законодательное собрание Тверской области

13 марта 2011 года состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания пятого созыва (2011-2016 года). Впервые избрано 40 депутатов. Пятый созыв принял решение создать дорожный фонд Тверской области и разработать «Программу социально-экономического развития Тверской области на период до 2020 года» («Программа 2020»). За это время состоялось 36 заседаний, на которых было рассмотрено 689 вопросов и принято 357 законов.

Депутаты шестого созыва, которые были избраны в 2016 году продолжили работу по совершенствованию нормативной базы и правовых механизмов контроля за соблюдением законодательства.

Законодательное Собрание области является Главным органом представительной власти Тверской области.

ЗСТО находится на улице Советской Фото: Законодательное собрание Тверской области

ЗСТО находится на улице Советской Фото: Законодательное собрание Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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