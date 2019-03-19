Пьяная женщина, размахивая топором, ограбила жительницу Тверской области

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-19T12:22:27+03:00

Грозит гражданке до 10 лет лишения свободы Фото: Анна КОЛПАКОВА

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На жительницу Торжка Тверской области 2 января 2019 года напала пьяная женщина. Уголовное дело по данному факту направлено для рассмотрения в Торжокский городской суд.

По версии предварительного следствия, обвиняемая выпила и, находясь в доме на улице Ржевская, потребовала от женщины золотые украшения. Злоумышленница угрожала потерпевшей топором. В итоге нападавшая самостоятельно сняла с женщины серьги и скрылась.

Установлено, что злоумышленница ранее была неоднократно судима. На время следствия ее поместили под стражу.

В областной прокуратуре уточнили, что похищенное имущество было обнаружено и изъято. Грозит гражданке до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU