2019-03-19T11:45:57+03:00
Происшествия

В Тверской области пожилой водитель сбил женщину-пешехода

Потерпевшая госпитализирована
Альберт БОЙКОВ
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Водитель Нивы не сумел уйти от стоклновения Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель Нивы не сумел уйти от стоклновения Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 18 марта, в Кимрах Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Дорожное происшествие случилось на улице Троицкой у дома №64, когда на часах было 12.10. Полицейские выяснили, что 68-летний водитель "Нивы" сбил 37-летнюю женщину, которая шла по правой обочине навстречу движущемуся автомобилю.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-траспортного происшествия потерпевшая с полученными травмами были госпитализирована в «Кимрскую ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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