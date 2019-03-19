2019-03-19T11:30:29+03:00
Общество

Жители Тверской области оформили первые досрочные пенсии за длительный стаж

Длительный страховой стаж для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет
Виктория ФОМИНА
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Досрочно выйти на пенсию смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательстваДосрочно выйти на пенсию смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области 59 человек воспользовались новыми положениями федерального закона о досрочной пенсии по старости за длительный стаж. Действует такое правовое основание с 2019 года. Длительный страховой стаж для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет. Выходить на пенсию можно только за два года до нового пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин, 55 – для женщин.

В отделении пенсионного фонда РФ по Тверской области сообщили, что в стаж, дающий право на досрочную пенсию, входят только периоды работы и другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы. Также включены периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию , когда гражданин был на больничном.

Досрочно выйти на пенсию смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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