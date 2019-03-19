В кондитерской в Твери грубо нарушили санитарные нормы

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-19T11:01:53+03:00

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В Твери прокуратура Заволжского района обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в кондитерской форме «Сластена».

В помещениях организации не было необходимого пространства, моечного и холодильного оборудования, не контролировались условия хранения сырья и полуфабрикатов, ведение технологического процесса, качество и безопасность готовой продукции. Также производственные помещения, технологическое оборудование и инвентарь не мыли и не дезинфицировали. Не было даже специальных средств для мытья. Люди, которые работали на производстве, не прошли медицинские осмотры.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.

ИСТОЧНИК KP.RU