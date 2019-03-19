В кондитерской в Твери грубо нарушили санитарные нормы
В Твери прокуратура Заволжского района обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в кондитерской форме «Сластена».
В помещениях организации не было необходимого пространства, моечного и холодильного оборудования, не контролировались условия хранения сырья и полуфабрикатов, ведение технологического процесса, качество и безопасность готовой продукции. Также производственные помещения, технологическое оборудование и инвентарь не мыли и не дезинфицировали. Не было даже специальных средств для мытья. Люди, которые работали на производстве, не прошли медицинские осмотры.
В областной прокуратуре сообщили, что в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.
ИСТОЧНИК KP.RU