11-летний мальчик пострадал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-19T10:54:14+03:00

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В понедельник, 18 марта, в Твери произошло дорожно-траспортное происшествие, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Инцидент случился около 20.20 на проспекте Победы в районе дома №47/27.

Установлено, что 33-летний водитель ВАЗа-21099 пытаясь проехать перекресток, не уступил дорогу обладателю Chevrolet Cobalt и столкнулся с ним. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попал 11-летний пассажир иномарки. У ребенка диагностирован ушиб грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU