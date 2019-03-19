У 20-летней девушки в Твери полицейские изъяли более 20 свертков с наркотиками
Полицейские на одной из улиц Твери задержали 20-летнюю девушку по подозрению в попытке сбыта наркотика.
При личном досмотре у нее обнаружили 21 полимерный сверток с порошкообразным веществом. Специалисты ЭКЦ УМВД установили, что девушка хранила сильнодействующий наркотик общей массой более 39 граммов.
Оперативники считают, что подозреваемая распространяла запрещенные вещества на территории Твери через «закладки».
В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, что в Тверской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью».
ИСТОЧНИК KP.RU