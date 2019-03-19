2019-03-19T10:22:03+03:00
Происшествия

У 20-летней девушки в Твери полицейские изъяли более 20 свертков с наркотиками

Подозреваемая делала «закладки»
Виктория ФОМИНА
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Запрещенные вещества у подозреваемой изъяли Фото: УМВД России по Тверской областиЗапрещенные вещества у подозреваемой изъяли Фото: УМВД России по Тверской области
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Полицейские на одной из улиц Твери задержали 20-летнюю девушку по подозрению в попытке сбыта наркотика.

При личном досмотре у нее обнаружили 21 полимерный сверток с порошкообразным веществом. Специалисты ЭКЦ УМВД установили, что девушка хранила сильнодействующий наркотик общей массой более 39 граммов.

Оперативники считают, что подозреваемая распространяла запрещенные вещества на территории Твери через «закладки».

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в Тверской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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