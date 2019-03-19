Движение транспорта перекрыто на Театральной площади в Твери
Проходят торжественные мероприятия
Водителям стоит заранее подумать пути объездаФото: Виктор Буздин
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В Твери 19 и 25 марта будет перекрыто движение транспорта по Театральной площади. Соответствующие распоряжения опубликовала администрация города.
Во вторник, 19 марта, проезд и парковка всех видов транспортных средств ограничены до 18:00. Связано это с проведением в драмтеатре торжественного мероприятия, посвященного 25-летию Законодательного Собрания Тверской области.
На следующей неделе Театральная площадь будет закрыта для проведения собрания духовенства Тверской и Кашинской епархии. Движение ограничат с 23:00 24 марта до 16:30 25 марта.
Водителям стоит заранее подумать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU