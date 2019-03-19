Движение транспорта перекрыто на Театральной площади в Твери

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-19T10:00:15+03:00

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В Твери 19 и 25 марта будет перекрыто движение транспорта по Театральной площади. Соответствующие распоряжения опубликовала администрация города.

Во вторник, 19 марта, проезд и парковка всех видов транспортных средств ограничены до 18:00. Связано это с проведением в драмтеатре торжественного мероприятия, посвященного 25-летию Законодательного Собрания Тверской области.

На следующей неделе Театральная площадь будет закрыта для проведения собрания духовенства Тверской и Кашинской епархии. Движение ограничат с 23:00 24 марта до 16:30 25 марта.

Водителям стоит заранее подумать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU