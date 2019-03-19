2019-03-19T09:33:30+03:00
Звезды

Международный фестиваль музыки Баха начнется в Твери с мировой премьеры

Зрителям представят произведение норвежского композитора Мартина Ромберга «Flores Malum»
Виктория ФОМИНА
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Премьера 21 марта Фото: Тверская академическая филармонияПремьера 21 марта Фото: Тверская академическая филармония
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21 марта в рамках торжественного открытия XXVII Международного фестиваля музыки Баха: «Барокко, романтизм и современность» пройдет мировая премьера – произведение норвежского композитора Мартина Ромберга «Flores Malum». Прозвучит оно со сцены концертного зала Тверской академической филармонии.

Мероприятия приурочены ко Дню Рождения Баха.

Премьера «Flores Malum» - совместная работа оркестра и хора филармонии, музыкантов с мировыми именами и хорошо известного в Западной Европе норвежского композитора Мартина Ромберга. Произведение написано специально для Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», который выступит 21 марта в расширенном составе. Например, играть будут солист Большого симфонического оркестра Ярослав Кострыкин (фагот), лауреаты международных конкурсов Евгений Варавко (кларнет), Мария Власова (аккордеон).

Премьеру посетит и сам Мартин Ромберг. Также в Твери впервые прозвучит еще одно его произведение - «Ramayan 3392» для аккордеона и камерного оркестра с духовыми.

Кроме того, на первом дне фестиваля будут исполнены Р. Штраус. Duet-concertino для кларнета, фагота и камерного оркестра, произведения И.С. Баха, К.Ф.Э. Баха и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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