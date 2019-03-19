Международный фестиваль музыки Баха начнется в Твери с мировой премьеры
21 марта в рамках торжественного открытия XXVII Международного фестиваля музыки Баха: «Барокко, романтизм и современность» пройдет мировая премьера – произведение норвежского композитора Мартина Ромберга «Flores Malum». Прозвучит оно со сцены концертного зала Тверской академической филармонии.
Мероприятия приурочены ко Дню Рождения Баха.
Премьера «Flores Malum» - совместная работа оркестра и хора филармонии, музыкантов с мировыми именами и хорошо известного в Западной Европе норвежского композитора Мартина Ромберга. Произведение написано специально для Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», который выступит 21 марта в расширенном составе. Например, играть будут солист Большого симфонического оркестра Ярослав Кострыкин (фагот), лауреаты международных конкурсов Евгений Варавко (кларнет), Мария Власова (аккордеон).
Премьеру посетит и сам Мартин Ромберг. Также в Твери впервые прозвучит еще одно его произведение - «Ramayan 3392» для аккордеона и камерного оркестра с духовыми.
Кроме того, на первом дне фестиваля будут исполнены Р. Штраус. Duet-concertino для кларнета, фагота и камерного оркестра, произведения И.С. Баха, К.Ф.Э. Баха и др.
ИСТОЧНИК KP.RU