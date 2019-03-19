2019-03-19T09:06:01+03:00
Здоровье

Троих пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Тверской области врачи готовят к операциям

Одной женщине требуется высокотехнологичная медпомощь, которую окажут за пределами региона
Виктория ФОМИНА
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В аварии пострадали 10 человек Фото: Управление ГИБДД МВД России по Тверской области.В аварии пострадали 10 человек Фото: Управление ГИБДД МВД России по Тверской области.
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В больницах Тверской области по-прежнему находятся пятеро пострадавших в аварии на автодороге Кашин-Калязин. Два человека лежат в больнице Кашинского района. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Пациентом уже планируют выписать к концу недели.

Трех пострадавших после ДТП на вертолете санитарной авиации доставили в больницу Твери. Два пациента находятся в отделении сочетанной травмы (они готовятся к операциям), а одна – в нейрохирургическом отделении (ей планируется оказание высокотехнологичной медицинской помощи за пределами региона). Состояние всех пациентов расценивается как стабильное – сообщают в областном Минздраве.

Напомним, авария произошла 3 марта около 12:40 на 15 километре автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе. Дорогу там не поделили микроавтобус и легковой автомобиль «Ниссан Альмера». После удара обе машины отбросило в кювет, а автобус перевернулся. Травмы в результате аварии получили 10 человек, троих из них отпустили домой после оказания необходимой помощи, а остальные были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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