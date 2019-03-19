Фуры массой более восьми тонн не смогут проехать по дорогам двух районов Тверской области
Через территории двух районов Тверской области не смогут проехать большегрузы массой более восьми тонн. Ограничения вводятся в Сонковском и Жарковском районах.
На дорогах Сонковского района ограничения будут действовать с 25 марта по 23 апреля 2019 года. Коснется запрет всех автодорог регионального и межмуниципального значения третьего класса в районе.
В Жарковском районе ограничение вводятся 1 по 30 апреля 2019 года. Проезд грузового автотранспорта общей массой более восьми тонн будет запрещен на некоторых дорогах:
- Белый – Понизовье – Жарковский,
- Вороны – Троицкое – Новоселки – Полоска,
- Западная Двина – Жарковский – Кащенки,
- подъезд к деревни Прохоренки,
- Западная Двина – Жарковский – Кривая Лука,
- Бобыльщина – Данилино – Горбачево,
- Вороны – Рысное – Каленидово.
Кроме того, из-за неудовлетворительного состояния дорог и многочисленных жалоб населения введен запрет на движение фур массой более 10 тонн на трассах Ильино - Буйлово - Киверичи и Киверичи – Бахарево. Ограничение действует с 13 марта по 1 апреля 2019 года.
Напомним, что запрет для проезда фур весом более 20 килограмм действует в 36 районах и округах Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU