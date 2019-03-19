Фуры массой более восьми тонн не смогут проехать по дорогам двух районов Тверской области

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-19T08:39:03+03:00

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Через территории двух районов Тверской области не смогут проехать большегрузы массой более восьми тонн. Ограничения вводятся в Сонковском и Жарковском районах.

На дорогах Сонковского района ограничения будут действовать с 25 марта по 23 апреля 2019 года. Коснется запрет всех автодорог регионального и межмуниципального значения третьего класса в районе.

В Жарковском районе ограничение вводятся 1 по 30 апреля 2019 года. Проезд грузового автотранспорта общей массой более восьми тонн будет запрещен на некоторых дорогах:

- Белый – Понизовье – Жарковский,

- Вороны – Троицкое – Новоселки – Полоска,

- Западная Двина – Жарковский – Кащенки,

- подъезд к деревни Прохоренки,

- Западная Двина – Жарковский – Кривая Лука,

- Бобыльщина – Данилино – Горбачево,

- Вороны – Рысное – Каленидово.

Кроме того, из-за неудовлетворительного состояния дорог и многочисленных жалоб населения введен запрет на движение фур массой более 10 тонн на трассах Ильино - Буйлово - Киверичи и Киверичи – Бахарево. Ограничение действует с 13 марта по 1 апреля 2019 года.

Напомним, что запрет для проезда фур весом более 20 килограмм действует в 36 районах и округах Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU